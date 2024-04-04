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واشنطن تنشر تسجيلا من الأرشيف.. الناتو وعد روسيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

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واشنطن تنشر تسجيلا من الأرشيف.. الناتو وعد روسيا بعدم التدخل في شؤونها الداخلية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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نشر أرشيف الأمن القومي الأمريكي تسجيلا يبين أن الناتو أكد للسلطات الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، عدم وجود خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

وتضمن التسجيل محادثة بين الأمين العام الأسبق للناتو مانفريد فيرنر والرئيس السابق لمجلس "السوفيت" الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية رسلان حسب اللاتوف في عام 1992،، قال خلالها فيرنر لحسب اللاتوف: "لن نتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، وكذلك في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الأخرى الأعضاء في رابطة الدول المستقلة".

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وأشار فيرنر أيضا إلى أهمية ازدهار روسيا واستقرارها، قائلا: "نحن بالتأكيد مهتمون ونسعى جاهدين لضمان ازدهار روسيا، لأنه في بلد لا يوجد فيه عمل، يوجد دائما عدم استقرار، لذلك، نحن مهتمون بازدهار روسيا".

ووفقا للتسجيل المقدم، تم عقد الاجتماع في 25 فبراير 1992 أثناء زيارة فيرنر لموسكو، حيث ناقش الأمن في أوروبا والتعاون بين الناتو وروسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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