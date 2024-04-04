سفير روسي يعلق على شيخوخة حلف "الناتو" في عامه الـ75
Globallookpress IMAGO/Janine Schmitz
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اعتبر السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكتيستوف أن الناتو" لم يصبح أكثر حكمة مع تقدم العمر. ووصف الحلف "بامرأة حيزبون ذات طباع سيئة"."
وقال فيوكتيستوف: "يقولون إنه مع التقدم في السن تأتي الحكمة، لكن هذا لا ينطبق على "الناتو". اليوم يبدو الحلف كامرأة عجوز ذات طباع سيئة وسلوك ديكتاتوري وغرور لا حدود له".
وأكد السفير الروسي أن الحلف أصبح الآن "أصم" ولا يرى الواقع، ويعاني أيضا من مشاكل في الذاكرة.
ويحتفل حلف "الناتو" اليوم الخميس بالذكرى الـ75 لتأسيسه، وسط شكوك متزايدة في نجاعة حصاده التاريخي والغموض الذي يكتنف مستقبله في وجه تحديات داخلية وخارجية جمة.
المصدر: RT