الحادثة تعود لديسمبر 2015.. السجن 37 عاما لأمريكي نفذ هجوما داميا على مسلمين في تكساس (صور)

حكم على الأمريكي أنتوني باز توريس بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل 4 آخرين في هجوم استهدف عمدا ورشة لإصلاح السيارات يرتادها مسلمون في تكساس.

وقبل هذه الإدانة الفيدرالية، حكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 سنة) بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة القتل في عام 2018.

وأطلق باز توريس النار في 24 ديسمبر 2015 في ورشة لصيانة السيارات في مدينة دالاس يديرها أمريكي - عراقي، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وفي المحاكمة الفيدرالية، أقر في سبتمبر بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان "كما يظهر هذا الحكم، تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز".

بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) كريستوفر راي في بيان، أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمدا في متجر يملكه مسلم".

واعترف أنتوني باز توريس بأنه زار الورشة قبل أيام قليلة من الهجوم وبأنه أدلى بتعليقات معادية للمسلمين ثم توعد بالعودة، بحسب المصدر نفسه.

وأفادت الوزارة بأنه في يوم الجريمة سأل باز توريس الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار في اتجاه الورشة بينما كان موظفون يرافقونه بالقوة إلى سيارته.

المصدر: أ ف ب