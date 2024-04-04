 
مباشر

أذربيجان ترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان

أخبار العالم

أذربيجان ترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت ذريعة حقوق الإنسان
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xakl

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة حقوق الإنسان.

وجاء في بيان الرئاسة الأذربيجانية: "تم طرح العديد من القضايا خلال المحادثة الهاتفية، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان في أذربيجان".

إقرأ المزيد
أذربيجان تتهم أرمينيا بنشر شبكات مدفعية على الحدود بين البلدين
أذربيجان تتهم أرمينيا بنشر شبكات مدفعية على الحدود بين البلدين

وأضاف: "أشار الرئيس إلهام علييف إلى أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لأذربيجان تحت ذريعة قضايا حقوق الإنسان غير مقبولة على الإطلاق، بالإضافة إلى أنه رفض التصريحات المتحيزة لعدد من الدول الغربية على أساس المعايير المزدوجة".

وفي وقت سابق، أكد بلينكن إن الاجتماع الثلاثي الذي سيقعد في الـ5 من أبريل بين واشنطن والاتحاد الأوروبي ويريفان مخصص للقضايا الاقتصادية وليس موجها ضد باكو.

وأضاف بلينكن خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الجانب الأمريكي تلقى معلومات حول مخاوف الجانب الأذربيجاني بشأن اجتماع الـ5 من أبريل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأرمينيا، وارتأى ضرورة توضيح هذه المسألة مع علييف.

وشدد بلينكن خلال المكالمة على أن الاجتماع مخصص لبحث قضايا التنمية الاقتصادية لأرمينيا، مؤكدا أنه ليس موجها ضد أذربيجان.

 

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا