بوتين: الهجوم الإرهابي على "كروكوس" كان يستهدف الوحدة الوطنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول" كان يستهدف الإضرار بالوحدة الوطنية في البلاد.

جاء ذلك وفقا لخطاب الرئيس أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد النقابات المهنية المستقلة، حيث تابع: "في هذا الصدد، وبالطبع، وبالحكم على ما تقدمه التحقيقات الآن، لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك الذين أمروا بتنفيذ هذا العمل الإرهابي الدموي الآثم في موسكو كان على وجه التحديد الإضرار بوحدتنا. لا يوجد هدف آخر".

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وقال بوتين إن روسيا "لا يمكن أن تكون هدفا لهجمات إرهابية من قبل الأصوليين الإسلاميين، فلدينا بلد يعد نموذجا فريدا للوئام والوحدة بين الأديان والأعراق والطوائف".

وكان إطلاق نار قد وقع مساء يوم 22 مارس الماضي قبل حفل موسيقي بقاعة "كروكوس سيتي هول"، أسفر عن مقتل 144 شخصا.

وتم اعتقال 11 شخصا، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على كشف القاعدة الإرهابية بالكامل، وأشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف إلى أن الإسلاميين وحدهم لم يكن بوسعهم الاستعداد لهذا الهجوم الإرهابي، بل حصلوا على مساعدة، وتشير البيانات الأولية إلى خيوط أوكرانية، بينما تعتقد أجهزة الاستخبارات الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تواجه هجوما إرهابيا تم التخطيط له بعناية فحسب، بل واجهت قتلا جماعيا ومنظما للمدنيين. وأكد الرئيس أن جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملاءها سينالون العقاب العادل والحتمي.

المصدر: نوفوستي