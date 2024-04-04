بينها عقار "تحسين القدرات القتالية".. ماذا تحوي حقيبة الإسعافات الأولية للمقاتل الأوكراني؟ (فيديو)

حصلت RT على فيديو يظهر مكونات حقيبة الإسعافات الأولية الموجودة مع مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية التي تم تحييدها أثناء مهاجمتها بيلغورود.

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وإضافة إلى عدد كبير من المضادات الحيوية (سيبروفلوكساسين وموكسيفلوكساسين) ومسكنات الألم، تم العثور على أدوية ذات تأثير نفسي ومخدرات في حقيبة الإسعافات الأولية للأطباء الأوكرانيين، ومن بينها الأتروبين والكيتامين (المستخدمة في أوكرانيا منذ عام 2017 لعلاج الأمراض العقلية، وكذلك لتخفيف الألم لدى الحيوانات).

ويستخدم الأتروبين غالبا لتقليل الحساسية للآلام، وكمضاد للتسمم الكيميائي، والكيتامين، في ظروف المعركة، يعمل كمثبط للاكتئاب، ويحارب مشاعر الخوف وهو مسكن قوي للآلام في نفس الوقت.

واتضح أن لجميع الأدوية تواريخ إنتاج جديدة (2023-2024)، ومنتجة بشكل رئيسي في بولندا.

ومن المثير للدهشة أن عالم النفس العسكري الأوكراني والطبيب إيغور خولوديلو، أوصى، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، 15 يناير، باستخدام "الكيتامين" لما أسماه "تحسين القدرات القتالية للجنود". ووصف ذلك بـ "تخفيف الضغط"، ومنع تطور الاكتئاب لدى الجنود على الخطوط الأمامية، أولا، وثانيا قال إنها من بين "طقوس إعداد الجنود لاحتمال الموت".

المصدر: RT