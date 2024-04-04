ميانمار.. السلطات الأمنية تسقط سبع مسيرات فوق العاصمة

أسقطت أجهزة الأمن في ميانمار سبع مسيرات فوق العاصمة نايبيداو اليوم الخميس، وفق ما أفاد المجلس العسكري.

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وقال الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري في بيان إنه "تم إسقاط وتدمير" أربع مسيرات كانت تقترب من مطار نايبيداو وثلاث مسيرات تقترب من منطقة زايارثيري في العاصمة.

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا".

وبعد هذه الحوادث، أغلق مطار نايبيداو مؤقتا نحو الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (03,30 توقيت غرينيتش)، وفق مصدر في المطار طلب عدم الكشف عن هويته نظرا إلى أنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وكشف المصدر "عدم تسجيل أي ضحايا بعد حادثة المطار" مشيرا إلى أن "إحدى المسيرات التي أسقطت كانت تحمل قنبلة تم تفكيكها".

وقال الإعلام المحلي إن "قوات الدفاع الشعبية" التي تقاتل لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل انقلاب 2021 العسكري ذكرت بأنها أطلقت مسيرات على أهداف عسكرية في نايبيداو.

المصدر: أ ف ب