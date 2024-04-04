ارتفاع عدد قتلى الهجمات على مقرات أمنية جنوب شرق إيران

أفادت وزارة الداخلية في إيران، بارتفاع عدد قتلى الهجمات على مراكز الشرطة بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إلى 5 من أفراد الأمن، فيما أعلن الحرس الثوري مقتل 15 إرهابيا.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن نائب وزير الأمن الداخلي والشؤون الأمنية في إيران، سيد ماجد مير احمادي قوله في وقت سابق: "مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 5 من قوات الأمن في الهجوم الإرهابي على موقعين في بلوشستان".

وأكد: "قتل حتى الآن ثمانية إرهابيين هاجموا المقر العسكري في مدينة راسك وتشابهار جنوب سيستان وبلوشستان، كما تم تطويق عدد من الإرهابيين المتبقين بشكل كامل من قبل القوات الأمنية، ومن المتوقع أن يكون عددهم حوالي 6 أشخاص خلال الساعة القادمة، وسيتم القبض عليهم أو اعتقالهم أو قتلهم".

وأشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن الإحصائيات الكاملة من قبل القادة بعد انتهاء العملية".

وكشفت الداخلية الإيرانية أن "مسلحين يحتجزون رهينة داخل مقر للحرس الثوري جنوب شرقي البلاد" وأنها تتعامل بحذر شديد لإنقاذ حياة الرهينة التي لم يتبين أي تفاصيل عنها.

وفي وقت سابق، أعلن المساعد الأمني لمحافظ مدينة سيستان وبلوشستان الإيرانية، علي رضا مرحمتي، أن قوات الأمن تمكنت من إحباط هجوم مسلح استهدف 3 مراكز شرطة بالمحافظة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المنفذين، مشيرا إلى مقتل 3 من رجال الأمن خلال الاشتباكات.

وقال مرحمتي في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية: "في ثلاث هجمات إرهابية متزامنة، تعرضت ثلاثة مراكز شرطة في تشابهار وراسك لهجوم من قبل جيش العدل الإرهابي"، مشيرا إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى مقتل إرهابيين اثنين في هذا الهجوم الفاشل".

وأضاف: "لا تزال العملية ضد الإرهابيين وتطهير المناطق التي تمت مهاجمتها مستمرة"، مؤكدا إصابة 3 من المنفذين بجانب القتلى الاثنين.

وأكد مرحمتي في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "مقتل 3 من عناصر الأمن خلال الاشتباكات مع عناصر تنظيم "جيش العدل" الذي هاجم 3 مراكز شرطة في مدينة راسك وتشابهار في المحافظة".

وأوضح مرحمتي أن المهاجمين "كانوا يخططون لاختراق مقر الحرس الثوري الإيراني النخبوي، لكن اشتباكا مع رجال الشرطة منعهم من ذلك"، مشيرا إلى أن "مساعد رئيس مركز شرطة في مدينة تشابهار الإيرانية قتل إثر الهجوم".

وأفاد بأن الهجوم بدأ حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (18:30 بالتوقيت العالمي) يوم الأربعاء، مؤكدا أن تنظيم "جيش العدل" مرتبطا بإسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن والحرس الثوري تمشط محيط مراكز الشرطة التي تم استهدافها من قبل عناصر "جيش العدل" الذي تصنفه طهران كمنظمة إرهابية.

المصدر: "سبوتنيك"+RT