إخماد حريق ضخم في أنقرة استمر 16 ساعة (فيديو)

أخمدت السلطات التركية حريقا كبيرا في منشأة صناعية في العاصمة أنقرة، بعد 16 ساعة من العمل المتواصل من قبل رجال الإطفاء، حسبما كتبت صحيفة "يني سافاك".

في وقت سابق، أبلغ عمدة أنقرة منصور يافاش عن عدم وجود ضحايا نتيجة الحريق.

Efforts to extinguish the fire that broke out at noon in the Scrap Dealers Site in Ankara's Yenimahalle district continue.#BREAKING 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/4JlIpklCSp — Vega (@Vega12991453) April 4, 2024

وأضاف: "طوال الليل، استمرت عمليات إطفاء الحريق الذي اندلع أمس في منشأة صناعية في أنقرة".

Fire raging at Ankara industrial facility



Initial reports haven't confirmed what the factory is used for, or whether there are any victims.#Turkey#Ankara#breakingnews‌pic.twitter.com/KdBtpUNSRE — Battlefieldmilitary (@battlefieldmtry) April 4, 2024

ووفقا له، تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم الخميس بعد 16 ساعة من العمل المكثف.

المصدر: نوفوستي