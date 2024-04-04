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إخماد حريق ضخم في أنقرة استمر 16 ساعة (فيديو)

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إخماد حريق ضخم في أنقرة استمر 16 ساعة (فيديو)
Sputnik
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أخمدت السلطات التركية حريقا كبيرا في منشأة صناعية في العاصمة أنقرة، بعد 16 ساعة من العمل المتواصل من قبل رجال الإطفاء، حسبما كتبت صحيفة "يني سافاك".

في وقت سابق، أبلغ عمدة أنقرة منصور يافاش عن عدم وجود ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف: "طوال الليل، استمرت عمليات إطفاء الحريق الذي اندلع أمس في منشأة صناعية في أنقرة".

ووفقا له، تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم الخميس بعد 16 ساعة من العمل المكثف.

 

المصدر: نوفوستي

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