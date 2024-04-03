إيران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات سريعة" بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية في أعقاب اتصال هاتفي بين عبداللهيان والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الأربعا: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي إدانة حازمة لهذه الجريمة وكذلك خطوات حقيقية سريعة في هذا الصدد".

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وحمل عبداللهيان الولايات المتحدة "كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر" في المنطقة على خلفية دعمها لإسرائيل.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي وعدد من المسؤولين الآخرين في الحرس الثوري.

وبلغ عدد القتلى جراء استهداف مقر القنصلية 13 شخصا، هم 7 إيرانيين و6 سوريين.

المصدر: تاس