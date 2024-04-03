 
مباشر

إيران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات سريعة" بعد استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أخبار العالم

إيران تنتظر من الاتحاد الأوروبي
Legion-Media Marwan Naamani/Dpa
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xads

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإيرانية في أعقاب اتصال هاتفي بين عبداللهيان والمفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يوم الأربعا: "ننتظر من الاتحاد الأوروبي إدانة حازمة لهذه الجريمة وكذلك خطوات حقيقية سريعة في هذا الصدد".

إقرأ المزيد
طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل
طهران: سنرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل

وحمل عبداللهيان الولايات المتحدة "كامل المسؤولية عن تصعيد التوتر" في المنطقة على خلفية دعمها لإسرائيل.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف مقر القنصلية الإيرانية بدمشق، يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي وعدد من المسؤولين الآخرين في الحرس الثوري.

وبلغ عدد القتلى جراء استهداف مقر القنصلية 13 شخصا، هم 7 إيرانيين و6 سوريين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا