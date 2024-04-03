هيئة بريطانية: تقرير عن عطل بأنظمة الملاحة في سفينة شرقي رأس الزور في السعودية
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأربعاء إنها تلقت تقريرا عن حدوث عطل بأنظمة الملاحة الإلكترونية في سفينة على بعد 95 ميلا بحريا شرقي رأس الزور بالسعودية.
وأضافت الهيئة أن العطل حدث بين الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثاني من أبريل، والساعة 01:00 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من أبريل.
ولم تتحدث الهيئة عن خلفيات العطل وأسبابه حتى وقت إعداد هذا التقرير.
المصدر: سويس إنفو