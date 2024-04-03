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هيئة بريطانية: تقرير عن عطل بأنظمة الملاحة في سفينة شرقي رأس الزور في السعودية

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هيئة بريطانية: تقرير عن عطل بأنظمة الملاحة في سفينة شرقي رأس الزور في السعودية
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الأربعاء إنها تلقت تقريرا عن حدوث عطل بأنظمة الملاحة الإلكترونية في سفينة على بعد 95 ميلا بحريا شرقي رأس الزور بالسعودية.

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وأضافت الهيئة أن العطل حدث بين الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش يوم الثاني من أبريل، والساعة 01:00 بتوقيت غرينتش يوم الثالث من أبريل.

ولم تتحدث الهيئة عن خلفيات العطل وأسبابه حتى وقت إعداد هذا التقرير.

المصدر: سويس إنفو 

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