رئيس فنلندا: لا نرى ضرورة لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أنه لا يرى ضرورة لإرسال قوات مسلحة إلى أوكرانيا.

وقال ستوب خلال مؤتمر صحفي في كييف، يوم الأربعاء: "بالنسبة لفنلندا لا توجد ضرورة لإرسال قوات إلى أوكرانيا. ونحن ندعم أوكرانيا بكافة الطرق الممكنة الأخرى".

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وأضاف: "أعتقد أن من المهم للغاية أن تركز أوروبا والغرب على ما بوسعها أن تعمله لأوكرانيا فعليا. أعتقد أن الحديث يدور حول توريدات الأسلحة والذخيرة والتدريب".

وكانت وزيرة الخارجية الفنلندية قد صرحت في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأن إرسال قوات غربية غير مستبعد في المستقبل، ولكن ليس ذلك ضروريا الآن.

المصدر: نوفوستي