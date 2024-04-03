بيسكوف ينفي مزاعم زيلينسكي حول تعبئة جديدة في روسيا

نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، مزاعم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول التخطيط لتعبئة إضافية جديدة في روسيا.

وقال بيسكوف لوكالة "تاس"، ردا على سؤال حول تلك المزاعم: "هذا ليس صحيحا".

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وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا أنه لا توجد حاجة لحملة تعبئة جديدة في روسيا، لافتا إلى العدد الكبير الذي لا يتناقص من المتطوعين الذين يتدفقون للدفاع عن مصالح الوطن الأم.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف، مشيرا إلى أن أكثر من 500 ألف شخص انضموا للقوات الروسية، 420 ألفا منهم بموجب عقود.

فيما دعا زيلينسكي الأوكرانيين خارج البلاد إلى العودة، في ظل تخلف عشرات آلاف المطلوبين عن الالتحاق بالجيش وفرارهم داخل البلاد وخارجها.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية، قد نقلت تصريحات لزيلينسكي يزعم فيها أن السلطات الروسية "تستعد لتجنيد 300 ألف عسكري إضافي" بحلول الأول من يونيو.

المصدر:"تاس"+RT