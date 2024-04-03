تركيا.. اندلاع حريق في منشأة صناعية لأسباب مجهولة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء مقطع فيديو يوثق نشوب حريق في منشأة صناعية في العاصمة التركية أنقرة.

وبحسب وسائل الإعلام اندلع حريق في الموقع الصناعي لتجار الخردة في منطقة ينيماهالي بأنقرة، حيث يتم عادة جمع إطارات المركبات والنفايات.

واشارت السلطات التركية إلى أن الحريق اندلع في منطقة الخردة في حي إيفيديكوي بعد الظهر، وقد انتشر الحريق بسرعة كبيرة بسبب الرياح ما أدى إلى خلق طبقة كثيفة من الدخان في السماء، فيما لم تعرف أسباب اندلاعه حتى اللحظة.

وعقب تلقي الدفاع المدني إخطارا بنشوب الحريق، تم إرسال العديد من فرق الإطفاء من مناطق أنقرة وإيتيمسجوت وسينجان إلى المنطقة، وتحاول فرق الإطفاء حاليا السيطرة على الحريق الذي كان مرئيا من أجزاء كثيرة من المدينة.

المصدر: وكالات