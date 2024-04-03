لأول مرة .. فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" تصل أريتريا لإجراء تدريبات مشتركة

قال سفير روسيا لدى إريتريا إيغور موزغو الخميس إن روسيا أرسلت سفينة عسكرية للمشاركة في تدريبات مشتركة مع إريتريا لأول مرة منذ مضي 30 عاما على بداية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وصرح موزغو بأن فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" وصلت إلى ميناء "مصوع" الأريتري ومن المقرر أن تبقى هناك حتى 5 أبريل. وسيشارك البحارة الروس في سلسلة من الفعاليات المشتركة مع البحرية الإريترية.

وفي 14 مارس الماضي، اختتمت البحرية الروسية تدريبات مشتركة مع قوات البحرية الصينية والإيرانية في خليج عمان. وقد شاركت الفرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" في تلك التدريبات.

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وقد كشفت وزارة الدفاع الروسية أن البحارة الروس نفذوا خلال التدريبات التي جرت على مدى يومين مع القوات البحرية الإيرانية والصينية مناورات مشتركة وتمارين اتصال، وإطلاق نار من رشاشات من العيار الثقيل، ومدفعية من العيار الصغير من على متن طائرة على أهداف سطحية وجوية نهارا وليلا.”

تأسست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين روسيا وإريتريا في عام 1993، وفتحت السفارة الروسية أبوابها في أسمرة في عام 1994 ، بينما افتتحت إريتريا سفارة لها في موسكو بعد ذلك بعامين.

وفي مايو الماضي، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي جاء إلى روسيا في زيارة رسمية.

وكانت فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" قد وصلت إلى إريتريا في نهاية مارس الماضي، وجرى استقبالها في أجواء احتفالية شارك فيها مسؤولون أريتريون. وقد تمت الإشارة إلى هذا الحدث باعتباره حدثاً غير مسبوق ويمهد الطريق أمام الخوض في مزيد من مجالات التعاون الثنائية.

المصدر: نوفوستي