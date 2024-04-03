شميغال: أوكرانيا تعلمت الدروس من الهجوم المضاد الفاشل

زعم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن سلطات كييف تعلمت الدروس من هجومها المضاد الفاشل العام الماضي، وأنها لا تنوي هذه المرة الكشف عن تفاصيل "استراتيجيتها" لعام 2024.

وقال شميغال خلال مؤتمر صحفي في إستونيا، تم بثه على موقع "يوتيوب": "لقد تعلمنا الدروس.. كنا مكشوفين للغاية في العام الماضي، وكان الروس على علم بخططنا، كنا علنيين أكثر من اللزوم في مناقشة هذا الهجوم المضاد.. والسبب الأول هو أننا انتظرنا ستة أشهر تسليم الأسلحة والمعدات والذخيرة إلى أوكرانيا، كنا نحضر لهذا الهجوم المضاد مع العالم كله، وكان الجميع يعرف التفاصيل".

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وأضاف: "كان لدى الروس الوقت الكافي، حوالي ستة أشهر، للتحضير بشكل جيد لصد هذا الهجوم المضاد.... لم يكن هذا الهجوم ناجحا كما توقعنا.. الآن تم استخلاص الدروس المفيدة ولن نكشف عن خططنا الاستراتيجية لهذا العام".

وزعم شميغال أن كييف لديها خطط استراتيجية لهذا العام، إلا أنها تفتقر إلى الذخيرة.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن القوات الأوكرانية في أبريل من الحصول على الإمدادات الأولى من القذائف التي وعد بها الشركاء الغربيون.

وفي وقت سابق، اعترف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني إيغور تشيرنيف، بأن وضع القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة أصبح حرجا بسبب نقص الذخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها أخفقت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

المصدر: "نوفوستي"+RT