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زاخاروفا: أطباء الأمراض العقلية وحدهم قد يشرحون منطق من حاولوا تهريب المتفجرات داخل الأيقونات

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زاخاروفا: أطباء الأمراض العقلية وحدهم قد يشرحون منطق من حاولوا تهريب المتفجرات داخل الأيقونات
Globallookpress Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منطق المتطرفين الذين حاولوا تهريب المتفجرات في الأيقونات من أوكرانيا إلى روسيا يجب أن يخضع لتحليل الأطباء، لأنه منطق المرضى العقليين.

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وقالت: "أعتقد أن التعليق على تصرفات الأشخاص المصابين بأمراض عقلية يشكل تهديدا بالعدوى. ومنطق المتطرفين والإرهابيين يجب أن يفسروه هم أو الأطباء المتخصصين في مثل هذه الأمراض".

وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

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