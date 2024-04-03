زاخاروفا: أطباء الأمراض العقلية وحدهم قد يشرحون منطق من حاولوا تهريب المتفجرات داخل الأيقونات
Globallookpress Anastasiia SmolienkoKeystone Press Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xaae
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منطق المتطرفين الذين حاولوا تهريب المتفجرات في الأيقونات من أوكرانيا إلى روسيا يجب أن يخضع لتحليل الأطباء، لأنه منطق المرضى العقليين.
وقالت: "أعتقد أن التعليق على تصرفات الأشخاص المصابين بأمراض عقلية يشكل تهديدا بالعدوى. ومنطق المتطرفين والإرهابيين يجب أن يفسروه هم أو الأطباء المتخصصين في مثل هذه الأمراض".
وكان الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن إحباط تهريب كمية كبيرة من المتفجرات حاولت استخبارات كييف إدخالها إلى روسيا عبر الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي