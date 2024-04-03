"سنعاقبكم.. ستندمون".. رفع صور زاهدي في ميدان فلسطين

تداول نشطاء صورا للعميد محمد رضا زاهدي في ميدان فلسطين بالعاصمة الإيرانية طهران، مع عبارات "سنعاقبكم.. ستندمون" بالعبرية والفارسية.

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ويعتبر العميد زاهدي أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وقد قتل خلال قصف إسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، إلى جانب 12 شخصا.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

وأعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية.

وكان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا برعاية الرئيس إبراهيم رئيسي أمس الثلاثاء، و"اتخذ القرارات اللازمة حول الرد على هجوم إسرائيل".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه في دمشق كان "مبنى عسكريا لقوات القدس وليست قنصلية أو سفارة".

المصدر: RT