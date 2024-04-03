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فنلندا تنكس الأعلام بعد حادث إطلاق النار في مدرسة

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فنلندا تنكس الأعلام بعد حادث إطلاق النار في مدرسة
AP
فنلندا تنكس الأعلام بعد حادث إطلاق النار في مدرسة راح ضحيته طفل
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تم تنكيس الأعلام في فنلندا اليوم الأربعاء، حدادا على مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما على يد زميل له في الفصل، فتح النار وأصاب اثنين آخرين بجروح خطيرة.

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ونكست الأعلام على جميع المباني والمؤسسات العامة في الساعة الثامنة صباحا، وشجعت وزارة الداخلية البلاد بأكملها على المشاركة في يوم الحداد.

وفي صباح أمس الثلاثاء، فتح صبي فنلندي يبلغ من العمر 12 عاما النار في مدرسته بفانتا، رابع أكبر مدينة في فنلندا.

وصرح نائب رئيس بلدية فانتا كاتري كالسكي أن المدرسة، التي تضم نحو 90 موظفا و800 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما، ظلت مفتوحة الأربعاء لكن يوم التلاميذ سيكون أقصر من المعتاد.

وقال كالسكي إن دعما واسع النطاق سيكون متاحا للتلاميذ والموظفين خلال النهار، وأنه سيتم مناقشة إطلاق النار في جميع المدارس في المدينة "بطريقة تتناسب مع أعمارهم".

وفتحت الشرطة تحقيقا، وتم القبض على المشتبه به الذي كان يحمل مسدسا "بطريقة هادئة" خلال ساعة من إطلاق النار، واعترف بأنه مطلق النار في استجواب أولي. وقالت الشرطة إنه لا يوجد مشتبه بهم آخرين.

المصدر: أ ف ب

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