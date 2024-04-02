الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن مصرف VTB Europe

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان صدر يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على مصرف VTB Europe "في تي بي أوروبا".

ووفقا للبيان، تمت إزالة مصرف VTB Europe "في تي بي أوروبا"، ومقره فرانكفورت، من قائمة الخزانة في شأن العقوبات الأمريكية تحت اسمين آخرين هما (VTB Bank Deutschland AG وOst-West Handelsbank AG).

وفي أبريل 2022، أي بعد فرض العقوبات الدولية على مصرف VTB، قامت الهيئة التنظيمية الألمانية بإزالة مصرف VTB الروسي من إدارة مجموعة VTB Bank Europe. ثم قرر الاجتماع السنوي للمساهمين في الشركة الأوروبية التابعة لـ VTB تصفية البنك اعتبارا من 1 أبريل 2023.

ونظرا للحظر الذي فرضته الشركة الأم السابقة على استخدام اسم VTB Bank Europe، غيرت المؤسسة المالية اسمها إلى OWH (اختصار لـ Ost-West Handelsbank). وفي الوقت نفسه، أرسلت OWH إشعارا إلى VTB تطالب فيه باستعادة أرباح الأسهم لعام 2013 بمبلغ 433.8 مليون يورو.

وأشارت مجموعة VTB الروسية إلى أنها تعتبر هذه الإجراءات ذات دوافع سياسية.

وسبق أن قال رئيس مصرف VTB الروسي أندريه كوستين إن المصارف الغربية مستعدة لتبادل أصولها في روسيا مع أصول المصارف الروسية المحجوزة، لكن القيادة السياسية للاتحاد الأوروبي لا تسمح بذلك.

وأكد هذا المصرفي الروسي أن الشركات الأجنبية لديها فرصة لإخراج الأصول من روسيا، في حين أن الأصول الأجنبية للبنوك الروسية خاضعة حاليا للعقوبات، وقال "هي بكل بساطة سُرقت".

المصدر: RT