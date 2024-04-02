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زعيم المعارضة الإسرائيلية يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

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زعيم المعارضة الإسرائيلية يزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
Legion-Media DEBBIE HILL
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
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أعلن المتحدث باسم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الأخير سيزور الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وأشار المتحدث في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الاهتمام خلال الزيارة سيتركز على "تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة وإعادة الرهائن والوضع في الشمال ودور إسرائيل في المنطقة".

ولم يوضح المتحدث من هم المسؤولون الأمريكيون الذين يعتزم لابيد الالتقاء بهم في الولايات المتحدة.

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جدير بالذكر أن العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس قام في أوائل مارس الماضي بزيارة للولايات المتحدة، حيث التقى بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأثارت زيارة غانتس للولايات المتحدة غضبا لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكانت تلك زيارة غير مصرح بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: "سي إن إن"

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