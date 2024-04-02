الدفاع الروسية تعلن القضاء على 750 عسكريا وإسقاط 41 صاروخا و195 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 750 عسكريا وإسقاط 41 صاروخا و195 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 20 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا ودبابتين وآليات عسكرية ومدرعات ومدافع غربية، ومحطة إلكترونية.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وصدت 11 هجوما وبلغت خسائر العدو 300 عسكري ومدرعات ودبابة ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم القضاء على 140 عسكريا وتدمير دبابتين ومدافع غربية.

على محور خيرسون حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وبلغت خسائر العدو 40 فردا وأسلحة ومدافع.

دمرت قواتنا مستودعا للذخائر الجوية وورشا لصيانة المسيرات.

أسقطت دفاعاتنا 41 صاروخ HIMARS أمريكية وVampire تشيكية.

إسقاط 195 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية