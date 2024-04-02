فرنسا تنوي زيادة إنتاجها من مدافع "القيصر"

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده ستزيد إنتاج مدافع Caesar "القيصر" ذاتية الحركة من عيار 15 مم إلى 12 شهريا.

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وقال لوكورنو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس اليوم الثلاثاء: "أصبحت أنظمة "قيصر" رمزا لمدفعية الحلف وتمت زيادة الطاقة الإنتاجية بشكل كبير من مدفعين إلى 6 مدافع شهريا، وربما سنعلن لأول مرة عن إنتاج 12 مدفعا شهريا في المستقبل".

وأكد أن زيادة الإنتاج تهدف إلى دعم أوكرانيا وتزويد الشركاء في أوروبا و"الناتو" بها.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي أن الاتحاد الأوروبي اتفق على تشكيل "تحالف تاسع" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

كما وعد بأن تعمل فرنسا ما بوسعها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب، كما لم يستبعد احتمال إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي