هتفوا "فلسطين حرة".. طرد ناشطين من كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين قداس السبت في كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث هتفوا "فلسطين حرة".
وقالت قناة cbs news إن متظاهرين مؤيدين لفلسطين قاطعوا القداس وركضوا نحو المذبح وهم يهتفون "فلسطين حرة" ويحملون لافتة كتب عليها "الصمت يساوي الموت".
وتم اصطحاب المجموعة بسرعة إلى الخارج، ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بتعطيل خدمة دينية.
Quite literally, nothing is sacred and longer— Phil Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) March 31, 2024
When St. Patrick’s Cathedral can’t celebrate Easter in peace, you know we are a nation in decline
It was a mistake to let the anarchy of 2020 happen with impunity
pic.twitter.com/sSlgwQEIck
المصدر: cbs news