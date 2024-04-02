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هتفوا "فلسطين حرة".. طرد ناشطين من كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك (فيديو)

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هتفوا
الصورة ملتقطة من الفيديو
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اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين قداس السبت في كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث هتفوا "فلسطين حرة".

وقالت قناة cbs news إن متظاهرين مؤيدين لفلسطين قاطعوا القداس وركضوا نحو المذبح وهم يهتفون "فلسطين حرة" ويحملون لافتة كتب عليها "الصمت يساوي الموت".

وتم اصطحاب المجموعة بسرعة إلى الخارج، ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بتعطيل خدمة دينية.

المصدر: cbs news

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