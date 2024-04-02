هتفوا "فلسطين حرة".. طرد ناشطين من كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك (فيديو)

الصورة ملتقطة من الفيديو

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اقتحم متظاهرون مؤيدون لفلسطين قداس السبت في كاتدرائية القديس باتريك بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث هتفوا "فلسطين حرة".

وقالت قناة cbs news إن متظاهرين مؤيدين لفلسطين قاطعوا القداس وركضوا نحو المذبح وهم يهتفون "فلسطين حرة" ويحملون لافتة كتب عليها "الصمت يساوي الموت".

وتم اصطحاب المجموعة بسرعة إلى الخارج، ويواجه ثلاثة أشخاص اتهامات بتعطيل خدمة دينية.

Quite literally, nothing is sacred and longer



When St. Patrick’s Cathedral can’t celebrate Easter in peace, you know we are a nation in decline



It was a mistake to let the anarchy of 2020 happen with impunity



pic.twitter.com/sSlgwQEIck — Phil Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) March 31, 2024

المصدر: cbs news