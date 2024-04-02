"سي إن إن": الغرب يحدد خطط ووجهات المسيّرات الأوكرانية

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع على برنامج المسيرات الأوكراني أن الدول الغربية تساعد أوكرانيا في وضع خطط ووجهات المسيرات التي تستخدمها كييف لاستهداف أراضي روسيا.

وقالت الشبكة: "وجهات المسيرات يتم تحديدها مسبقا مع الحلفاء الغربيين، حيث يتم تتبع مسار وخطة تحليق المسيرات، ويسمح لها بضرب الأهداف بدقة عالية".

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ولفتت إلى أنه في ظروف التشويش الروسي على GPS يكون الذكاء الاصطناعي المسؤول عن دقة توجيه الطائرات بدون طيار.

وحسب المصدر، فإن كل طائرة تحتوي على معالج لبيانات حول الأقمار الصناعية والتضاريس، دون أن يحدد الجهة التي تزود كييف بهذه التقنيات.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن واشنطن لا تشجع أو تسهل الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

كما أقر فلاديمير زيلينسكي في تصريحات سابقة بأن واشنطن غير راضية عن الهجمات الأوكرانية على مواقع الطاقة الروسية.

المصدر: نوفوستي