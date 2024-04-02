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غالانت ساخرا من مهاجميه الأصغر سنا: عندما كنت أخوض المعارك كنتم في رياض الأطفال

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غالانت ساخرا من مهاجميه الأصغر سنا: عندما كنت أخوض المعارك كنتم في رياض الأطفال
Globallookpress
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سخر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ممن يهاجمونه في الوقت الراهن، وقال إنه عندما كان يقاتل الإرهابيين في ليبيا ولبنان والضفة الغربية، كانوا هم في رياض الأطفال.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير الدفاع كلامه خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حيث قال: "عندما كنت ألاحق الإرهابيين في تونس وليبيا ولبنان والضفة الغربية كان من يهاجمني لا يزال في روضة الأطفال".

وخلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، قدم غالانت مراجعة عملياتية واستعرض سير العمل في قطاع غزة، والجهود لإعادة الرهائن، وقال: "نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعيا".

كما شدد غالانت على "أننا نعمل في كل مكان للإيضاح لكل من يعمل ضدنا في كافة أرجاء الشرق الأوسط"، في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: RT

 

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