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في أول تعليقه.. الجيش الإسرائيلي يقدم وصفا للهدف الإيراني الذي قصفه في بدمشق

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في أول تعليقه.. الجيش الإسرائيلي يقدم وصفا للهدف الإيراني الذي قصفه في بدمشق
قنصلية إيران بدمشق
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تعتقد أن الهدف الذي تم ضربه في دمشق كان "مبنى عسكريا لقوات القدس"، وهي وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن العمليات الخارجية.

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وأضاف المتحدث الأدميرال دانييل هاغاري، اليوم الثلاثاء، لشبكة "CNN": "وفقا لمعلومات استخباراتنا، هذه ليست قنصلية وليست سفارة".

وتابع: "هذا مبنى عسكري لقوات القدس متنكر بزي مدني في دمشق".

وارتفع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 قتيلا، بينهم 7 أعضاء في الحرس الثوري الإيراني.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، لكن أيضا مواقع للجيش السوري.

المصدر: CNN+ أ ف ب

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