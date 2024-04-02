غالانت يؤكد أن "حماس" فقدت بنيتها العسكرية في معظم أنحاء قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده قضت على البنية التحتية العسكرية لحركة "حماس" في معظم أنحاء قطاع غزة.

وقال غالانت خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع والسياسة الخارجية في الكنيست: "إن المتطرفين يواصلون العمليات العسكرية المنظمة فقط في منطقة مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر".

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وأشار إلى أن حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في معظم أنحاء قطاع غزة.

وأضاف أن قادة حماس مختبئون في الأنفاق، وقد فقدوا قدراتهم على القيادة والسيطرة، وتوقفت كتائبهم في معظم مناطق القطاع عن العمل، لكن لواء حماس في رفح لا يزال نشيطا بأربع كتائب.

وتابع: "سنتعامل مع ذلك قريبا".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.

المصدر: تاس