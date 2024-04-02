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زينب.. أصغر عمدة في تركيا (صور)

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زينب.. أصغر عمدة في تركيا (صور)
زينب تشليك
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حصلت زينب تشليك على لقب أصغر عمدة في تركيا بعد فوزها بالانتخابات المحلية مرشحو مستقلة في بلدة بمحافظة جناق قلعة.

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وشاركت زينب البالغة من العمر 22 عاما، في الانتخابات المحلية ببلدة "كالكيم" في منطقة "ينجي" بمحافظة جناق قلعة غربي تركيا. وهي ابنة محمد تشليك، أحد رجال الأعمال المعروفين في مدينة "ينجي".

وعقب إعلان النتائج غير الرسمية، شكرت زينب التي ستكون في المنصب لخمس سنوات، المواطنين على دعمهم لها.

وقالت: "أود أن أشكركم جزيل الشكر على دعمكم في طريق الخدمة هذا الذي شرعنا فيه بجهودنا وصلواتنا معا. وأنا مدينة لذلك. سأكون جديرة بالثقة. هذا النجاح ملك لنا جميعا".

يذكر أن تركيا شهدت انتخابات محلية في 31 مارس الماضي، أسفرت عن تصدر حزب الشعب الجمهوري فيها، وفقا لنتائج أولية غير رسمية، بحصوله على أكثر من 37% من الأصوات بعموم البلاد.

فيما حل بعده حزب العدالة والتنمية بأكثر من 35% من الأصوات، بينما حل حزب الرفاه الجديد بالمرتبة الثالثة بعد حصوله على نحو 6% من الأصوات.

زينب.. أصغر عمدة في تركيا (صور)
زينب.. أصغر عمدة في تركيا (صور)

المصدر: "TRT Haber"

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