بيسكوف: لا يمكن بحث الاعتراف بـ"طالبان" قبل شطبها من قوائم الإرهاب الروسية

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أنه من غير الممكن الحديث عن الاعتراف بحركة "طالبان"، قبل شطب القيادة الروسية لها من قوائم التنظيمات الإرهابية.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "هذا الموضوع قيد الدراسة. لننتظر حتى يكتمل البحث وبعدها سنتحدث عن موقفنا".

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه ستبحث احتمال شطب حركة "طالبان" من قائمة المنظمات الإرهابية، وأن القرار النهائي بهذا الشأن ستتخذه القيادة السياسية العليا في البلاد.

المصدر: نوفوستي