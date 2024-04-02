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إسبانيا تطالب إسرائيل بالتوضيح بعد الضربة "الوحشية" التي أودت بحياة عمال الإغاثة في غزة

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إسبانيا تطالب إسرائيل بالتوضيح بعد الضربة
Globallookpress
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
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طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بالتوضيح بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" بقطاع غزة، واصفا الضربة الإسرائيلية بـ"الوحشية".

وقال سانشيز، في بيان صحفي عقب زيارة مخيم اللاجئين الفلسطينيين في جبل الحسين شمال العاصمة الأردنية: "آمل وأطالب الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات في أقرب وقت ممكن عن هذا الهجوم الوحشي".

والأردن هي المحطة الأولى في جولة إقليمية ستقود رئيس الوزراء الإسباني كذلك إلى السعودية وقطر.

وقالت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في وقت سابق من اليوم: "قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية، والقتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين".

المصدر: أ ف ب

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