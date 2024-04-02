بولندا تفتح تحقيقا في وفاة مواطنها في قطاع غزة بغارة إسرائيلية

دانت بولندا الغارة على غربي مدينة دير البلح وسط غزة التي أسفرت عن مقتل 7 موظفي إغاثة أجانب بينهم مواطن بولندي، وأطلقت وزارة العدل البولندية التحقيق في الغارة.

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وأعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البولندية، بافيل رونسكي، أن الوزارة عقدت اجتماعا عاجلا بشأن ملابسات وفاة متطوع بولندي في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان على موقع X : "بولندا لا توافق على عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي وعدم وجود حماية للمدنيين، بما في ذلك عمال الإغاثة".

وأعربت عن تعازيها لعائلة المواطن البولندي الذي قُتل في الغارة.

من جهته أعلن مسؤول في وزارة الدفاع : "ليس هناك شك هنا، يجب التحقيق في كل حالة وفاة ويجب فتح مثل هذا التحقيق".

وبحسب وسائل الإعلام البولندية، قُتل داميان سوبول، أحد سكان برزيميسل، نتيجة الغارة الإسرائيلية.

وارتفع عدد ضحايا الفريق الإغاثي الدولي التابع لمنظمة (WCK) إلى 7 قتلى بعد العثور على قتيلين في مكان استهدافهم غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والقتلى يحملون جنسيات مختلفة أسترالية وبريطانية وأيرلندية وبولندية

وأفاد مراسلنا من قطاع غزة سائد السويركي بأنه تم إنتشال 5 جثث لأجانب عاملين في منظمات دولية بعد استهداف سيارتهم في جنوب دير البلح، مشيرا إلى أنهم تابعون لهيئة الإغاثة "المطبخ المركزي العالمي" الذين يعملون على تجهيز الميناء العائم غرب غزة.

المصدر: تاس