 
مباشر

الصين تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

أخبار العالم

الصين تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9xj

دانت بكين قصف الطائرات الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق الذي أدى إلى مقتل قياديين و5 عناصر في الحرس الثوري، مذكرة بـ"حرمة المباني الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، اليوم الثلاثاء: "الصين تدين هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأضاف: "الوضع الحالي في الشرق الأوسط مضطرب ونعارض أي أعمال تؤدي إلى تصعيد التوترات".

وأمس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

المصدر: أ ف ب+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا