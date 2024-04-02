الصين تدين استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

دانت بكين قصف الطائرات الإسرائيلية القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق الذي أدى إلى مقتل قياديين و5 عناصر في الحرس الثوري، مذكرة بـ"حرمة المباني الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وينبين، اليوم الثلاثاء: "الصين تدين هذا الهجوم"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأضاف: "الوضع الحالي في الشرق الأوسط مضطرب ونعارض أي أعمال تؤدي إلى تصعيد التوترات".

وأمس الاثنين، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

المصدر: أ ف ب+RT