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مسيرات أوكرانية تهاجم سكنا عمالي في تتارستان الروسية (فيديو)

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مسيرات أوكرانية تهاجم سكنا عمالي في تتارستان الروسية (فيديو)
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أفادت السلطات في جمهورية تتارستان الروسية بأن مسيرات أوكرانية هاجمت مباني منها سكن عمال في يلابوغا الصناعية محدثة إصابات وأضرارا ومصفاة نفط في نينجني كامسك دون أضرار.

وقال المكتب الصحفي لحاكم تتارستان: "وقع هجوم صباح اليوم 2 أبريل لم يحدث أي دمار خطير، ولم يتوقف عمل المؤسسات. وفي يلابوغا هناك مبان تضررت ويتم تقديم كل المساعدة اللازمة".

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ودعا البيان إلى "التزام الهدوء وتفادي الذعر الذي يحاول مرتكبو هذه الجريمة بثه".

وقال عمدة نيجني كامسك إن طائرة بدون طيار حاولت مهاجمة مصفاة نفط لكن تم تحييدها بوسائط الدفاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت سلطات يلابوغا أن المسيرات كانت مجهزة بمعدات من دول "الناتو" و طالت الهجمات عدة مبان ومنها مبنى يقطنه عمال ما أسفر عن وقوع  7 إصابات

المصدر: RT

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