كوبا تدين الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق

أعرب وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، أن بلاده تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشددة على أنه ينتهك بشكل صارخ السيادة السورية والقانون الدولي.

وكتب الوزير على حسابه في منصة "إكس": "ندين بشدة الهجوم الإسرائيلي على المنشآت الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، والذي يعد انتهاكا صارخا للسيادة السورية والقانون الدولي. هذه الأعمال غير المقبولة تزيد من خطر التصعيد وإضفاء طابع إقليمي على الصراع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وقد استهدف الطيران الإسرائيلي اليوم مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة لها ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وكان السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري قد أكد اليوم، سقوط 5 إلى 7 أشخاص بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.

هذا وشددت طهران مساء اليوم الاثنين، على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".

وطالبت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بضرورة عقد جلسة عاجلة وطارئة لمناقشة "العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق" والذي أدى إلى مقتل سبعة من كبار المستشارين العسكريين.

المصدر: RT