مقتل عدة دبلوماسيين إيرانيين في ضربة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين مقتل عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وقال التلفزيون الإيراني: "وفقا لتقارير غير مؤكدة، قتل عدد من دبلوماسيي بلادنا نتيجة الهجوم الإسرائيلي اليوم على القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق".

وأفاد مصدر عسكري سوري بمقتل وإصابة كل من كان بداخل مبنى القنصلية الإيرانية الذي استهدفه الطيران الإسرائيلي، مضيفا: "أدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".

كما أكد السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري سقوط 5 إلى 7 أشخاص، بينهم مستشارون عسكريون إيرانيون كانوا في ضيافة السفارة، جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق اليوم الاثنين، متسببا بدمار كبير فيها إضافة إلى المباني المجاورة لها، وأكدت مصادر إيرانية مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام حكومية إن الضربة الإسرائيلية ألحقت أضرارا أيضا بالمباني المجاورة للسفارة الإيرانية في سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 8 قتلى على الأقل سقطوا جراء القصف.

من جانبه، قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية هو عمل إرهابي شنيع أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء.

المصدر: RT