لافروف يبحث مع فيدان عدة ملفات منها الملاحة في البحر الأسود خلال مكالمة هاتفية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي هاكان فيدان عدة ملفات منها سلامة الملاحة في البحر الأسود والمشاكل الإقليمية خلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين.

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وقال مصدر دبلوماسي تركي في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وبحثا القضايا الإقليمية وسلامة الملاحة في البحر الأسود".

وقال لافروف نهاية شهر مارس الماضي إن مقترحات الأمم المتحدة وتركيا المتعلقة بقضايا الشحن في البحر الأسود لم تسفر حتى اللحظة عن أي نتائج ملموسة.

وكشف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منتصف مارس المنصرم أن الأخير بعث رسائل في فبراير الماضي إلى رؤساء روسيا وتركيا وأوكرانيا حول مسألة ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود.

ووفقا لدوجاريك، تظل الصادرات الغذائية والزراعية التي تمر عبر البحر الأسود ذات أهمية بالغة للأسواق العالمية والأمن الغذائي العالمي.

وفي 22 يوليو 2022، وقع ممثلو روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة ما يعرف بــ "صفقة الحبوب" في إسطنبول. ويتضمن الاتفاق مساعدة روسيا في تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، من بينها ميناء أوديسا.

وفي إسطنبول، تم أيضا التوقيع على مذكرة بين روسيا والأمم المتحدة، تتضمن التزام المنظمة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، لكن هذا الاتفاق لم ير النور.

المصدر: نوفوستي