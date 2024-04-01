مسؤول إسرائيلي يكشف عن تقدم في محادثات القاهرة

قال مسؤول إسرائيلي إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في القاهرة، ومن المتوقع أن تتكثف المفاوضات بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "المحادثات في القاهرة تعقد وسط إحباط إسرائيلي متزايد من فعالية قطر كوسيط واستعدادها للضغط على حماس".

وأشار المسؤول في حديث للصحيفة إلى أن "استمرار المحادثات من المرجح أن يؤثر على القرارات المتخذة بشأن عملية الجيش الإسرائيلي في رفح"، مؤكدا أن "الملفين مرتبطين بعضهما البعض.. بالنسبة لنا الرهائن هم الأولوية القصوى".

وقال مصدر أمني مصري أمس الأحد إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة "حماس" استؤنفت في القاهرة، مشيرا إلى أنه يتم بذل جهود مصرية- قطرية مشتركة لتحقيق تقدم في المحادثات المقبلة بين إسرائيل وحماس.

وسمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، لوفد تفاوضي إسرائيلي بالسفر إلى قطر ومصر.

وعلى الاثر، وتوجه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى القاهرة والدوحة في إطار المفاوضات لإنجاز صفقة تبادل الأسرى.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن برنياع توجه إلى الدوحة، في حين توجه بار إلى القاهرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT