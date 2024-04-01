بيسكوف يعلق على ترشيح سيدة لمنصب رئيس أعلى محكمة في روسيا

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عدم وجود أي تمييز بين الجنسين في المناصب القيادية والقضائية والإدارية في البلاد، مشيدا بالدور النسوي في تنمية وتطور البلاد وأجهزتها.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كانت توصية مجلس القضاة بترشيح نائبة رئيس المحكمة العليا الروسية إيرينا بودنوسوفا لرئاسة المحكمة جاءت نتيجة لقلة عدد النساء في السلطة في روسيا، أجاب بيسكوف: "لا أعتقد أن أحدا يركز على هذا الموضوع، لأنه ليس لدينا أي تمييز بين الجنسين. وفي المجالات التي تريد النساء إظهار أنفسهن فيها في أي فرع من فروع السلطة، يؤدين مهامهن بشكل جيد وبنجاح وبراعة".

وقبل ذلك أفادت بعض وسائل الإعلام الروسية بترشيح إيرينا بودنوسوفا رئيسة اللجنة القضائية للمنازعات الاقتصادية بالمحكمة العليا لمنصب رئيس المحكمة العليا.

وتوفي رئيس المحكمة العليا الروسية فياتشيسلاف ليبيديف في 23 فبراير الماضي عن عمر ناهز 80 عاما، وحضر الرئيس فلاديمير بوتين مراسم تشييعه اليوم.

المصدر: نوفوستي