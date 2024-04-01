الأردن يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية للمساعدات شمال غزة بمشاركة دولية (صور)

نفذت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين 8 إنزالات جوية للمساعدات الإنسانية والغذائية على شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول.

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وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وأكد الجيش الأردني أنه "مستمر بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".

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🔹القوات المسلحة الأردنية تنفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية🔹



نفذت #القوات_المسلحة_الأردنية - #الجيش_العربي اليوم 1 نيسان 2024 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة



وشاركت في تنفيذ… pic.twitter.com/JYkOyY95j5 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) April 1, 2024

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 66 إنزالا جويا أردنيا، 126 إنزالا جويا بالتعاون مع دول.

المصدر: المملكة