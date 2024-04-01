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وسائل إعلام: مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان

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وسائل إعلام: مصرع 9 أطفال بانفجار لغم في أفغانستان
Sputnik
أفغانستان
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أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الاثنين بمصرع 9 أطفال جراء انفجار لغم بهم في جنوب شرق أفغانستان.

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ونقلت الوكالة عن تصريح رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية غزني الأفغانية حميد الله نزار قوله: "لغم غير منفجر...انفجر أثناء لعبهم به. لسوء الحظ، فإنها قتلت 9 أطفال".
وأضافت شرطة غزني أن أعمار الأطفال كانت تتراوح بين 4 و10 سنوات.
من جهتها قالت وكالة "سبوتنيك أفغانستان": "أمس في قرية زادران بمنطقة جيرو انفجر لغم ظل في الأرض منذ الثمانينات من القرن الماضي. وأدى الانفجار إلى مقتل 9 قاصرين، وتعتبر هذه الحصيلة هي أكبر لمثل هذه الحوادث.
المصدر: أ ف ب + سبوتنيك أفغانستان

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