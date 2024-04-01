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ملياردير أمريكي يدعو إلى السلام قبل دمار ما تبقى من أوكرانيا

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ملياردير أمريكي يدعو إلى السلام قبل دمار ما تبقى من أوكرانيا
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صورة أرشيفية
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دعا الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس إلى التفاوض من أجل السلام قبل دمار ما تبقى من أوكرانيا مؤكدا أن 61 مليار دولار أخرى لكييف لن تغير من الوضع شيئا.

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وكتب ساكس على موقع X: "لقد نفد ما يمكن إعطاؤه لأوكرانيا من مخزون الولايات المتحدة من منظومات الدفاع الجوي، و61 مليار دولار أخرى لن تغيّر هذه الحقيقة. فلتدعوا إلى السلام قبل دمار ما تبقى من أوكرانيا".

وكانت "بيزنس إنسايدر" قد أفادت الأسبوع الماضي بأن روسيا بشنها هجمات بالقنابل الانزلاقية، تجبر القوات الأوكرانية على نشر أنظمة الدفاع الجوي "باهظة الثمن" قرب الجبهة في محاولة لإبعاد المقاتلات الروسية، فيما يؤدي ذلك إلى كشف الطائرات الروسية هذه الأنظمة وتدميرها.

المصدر: X

 

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