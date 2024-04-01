"كل يغني على ليلاه".. كيف هنأ بايدن وترامب الشعب الأمريكي بعيد الفصح؟

لفتت معايدات جو بايدن ودونالد ترامب للشعب الأمريكي بمناسبة عيد الفصح الانتباه، حيث بدى أن "كلا منهما يغني على ليلاه"، مع اختلاف واضح في لهجة كل منهما.

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وكانت رسالة الرئيس الأمريكي الحالي، المنشورة على منصة "X" ، قصيرة وبسيطة، حيث جاء فيها: "إلى جميع المجتمعين في الكنائس والبيوت حول العالم اليوم: فصح سعيد. بارك الله فيكم وحفظكم".

أما رسالة سلفه، التي نشرت على منصة "تروث سوشال"، فقد تضمنت معايدة وهجوم على أولئك الذين يسعون إلى وضعه في السجن، على حد تعبيره.

وفي منشور مطول، كما هو الحال غالبا، انتقد ترامب بعض الأشخاص، بما في ذلك المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث ومحامي جورجيا فاني ويليس.

وكتب: "عيد فصح سعيد للجميع، بما في ذلك المدعين العامين والفاسدين والقضاة الذين يبذلون كل ما في وسعهم للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ويريدون وضعي في السجن".

To all those gathering in churches and homes around the world today: Happy Easter.



May God bless and keep you. — Joe Biden (@JoeBiden) March 31, 2024

مضيفا: "بما في ذلك هؤلاء الأشخاص الذين أحتقرهم تماما وكليا لأنهم يريدون تدمير أمريكا، وهي أمة فاشلة الآن. عيد فصح مجيد للجميع!".

وأشار ترامب إلى سميث على أنه "مختل"، وقال إن القضية التي رفعتها ويليس ضده "غير قانونية".

يأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه الجمهوريون وعلى رأسهم ترامب الرئيس الأمريكي الحالي عقب إعلانه يوم 31 مارس الذي يواكب أحد الفصح، باليوم العالمي لظهور المتحولين جنسيا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2024، حيث يخوض بايدن وترامب حاليا حربا ضروسا في سباقهم للوصول إلى البيت الأبيض.

المصدر: RT