الجيش الإسرائيلي يعلن انسحابه من مجمع الشفاء الطبي وينشر فيديوهات لقصفه المستمر على قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين انتهاء عمليته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي غربي قطاع غزة، بعد أن استمرت أسبوعين.

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وقال جيش الدفاع الإسرائيلي في بيانا مرفقا بفيديو لقصفه مواقع بغزة: "أنهت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) العملية "الدقيقة" في منطقة مستشفى الشفاء وخرجت من المنطقة، وقتلت القوات إرهابيين من مسافات قريبة، وعثرت على العديد من الأسلحة والوثائق الاستخبارية في جميع أنحاء المستشفى، مع عدم إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والفرق الطبية".

وأضاف البيان: "في وسط قطاع غزة، قصفت مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي مجمعا عسكريا مفخخا لحركة "حماس" كان يراقب الإرهابيون منه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي ومجمعا عسكريا إضافيا لـ"حماس"".

وأردف البيان: "خلال اليوم الماضي، قتلت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي إرهابيين كانوا يشكلون تهديدا مباشرا لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك قناص كان يشكل تهديدا للقوات قتلته مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي".

وتابع: "وفي خان يونس، تعمل قوات (كوماندوز) تابعة للجيش الإسرائيلي في حي الأمل، وتمكنت القوات من القضاء على الإرهابيين من مسافات قصيرة، وداهمت البنية التحتية للإرهابيين في المنطقة، وألقت القبض على عدد منهم، وعثرت القوات خلال عمليات التفتيش على العديد من الأسلحة، بما في ذلك عبوات ناسفة".

وأشار البيان: "خلال اليوم الماضي، قام سلاح الجو الإسرائيلي بالتعاون مع القوات البرية للجيش الإسرائيلي بعدد من الضربات الدقيقة في منطقة خان يونس، ورصدت القوات شاحنة كانت تتجه نحوهم وسيارة كان يتواجد بها عدد من الإرهابيين مما يشكل تهديدا للقوات، وردا على ذلك قصفتهم طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بيان الجيش مرفقا بفيديو للقصف الإسرائيلي على القطاع، في حسابه الرسمي على موقع "إكس".

⭕️قوات جيش الدفاع وجهاز الأمن العام استكملت هذا الصباح العملية في منطقة مستشفى الشفاء. حيث غادرت قوات وحدة 13 للكوماندوز البحري، ومجموعة القتال التابعة للواء 401 والوحدة الخاصة التابعة للواء الناحال بقيادة الفرقة 162 منطقة المستشفى.



⭕️في وسط القطاع أغارت مروحية قتالية على مبنى… pic.twitter.com/Ch3v7WPhKW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أسبوعين أنه "ينفذ عملية دقيقة" في منطقة المجمع شمال القطاع، مشيرا إلى أن "العملية تستند إلى معلومات تشير إلى استخدام المجمع من جانب مسؤولين كبار من إرهابيي "حماس"".

المصدر: RT