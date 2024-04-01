 
مباشر

رئيسي: لو وثقت الأمة الاسلامية بالقرآن لما ارتكبت إسرائيل كل هذه الجرائم

أخبار العالم

رئيسي: لو وثقت الأمة الاسلامية بالقرآن لما ارتكبت إسرائيل كل هذه الجرائم
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x9nu

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي أنه لو اهتمت الدول الاسلامية بالقرآن لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي: "لو اهتمت الدول الإسلامية بالقرآن، لما امتلك الكيان الصهيوني اليوم الجرأة لارتكاب كل هذه الجرائم".

إقرأ المزيد
هنية يلتقي رئيس البرلمان الإيراني ويبحث معه التطورات السياسية والميدانية
هنية يلتقي رئيس البرلمان الإيراني ويبحث معه التطورات السياسية والميدانية

وتابع: "لو كانت الدول الإسلامية قد وثقت بالقرآن والامة الاسلامية بدلا من الثقة بأمريكا والاستكبار العالمي واتبعت آيات القرآن الباعثة على الحياة لكانت أوضاع أهل غزة وفلسطين غير ما هي عليه اليوم، إن الكيان الصهيوني يستغل الخلافات بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن الدستور الإيراني يؤكد على نصرة المظلوم والغضب على الظالم، مضيفا: "الوقوف في وجه الظالم والدفاع عن المظلوم، هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن المظلومين في غزة وفلسطين".

وفي وقت سابق، أن رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة خلال زيارته لإيران أنه لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ انتصار ثورتها ولقد ودفعت ثمن ذلك".

 

 

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا