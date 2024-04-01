رئيسي: لو وثقت الأمة الاسلامية بالقرآن لما ارتكبت إسرائيل كل هذه الجرائم

أكد الرئيس الإيراني آية الله ابراهيم رئيسي أنه لو اهتمت الدول الاسلامية بالقرآن لما تجرأت إسرائيل على ارتكاب كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وقال رئيسي: "لو اهتمت الدول الإسلامية بالقرآن، لما امتلك الكيان الصهيوني اليوم الجرأة لارتكاب كل هذه الجرائم".

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وتابع: "لو كانت الدول الإسلامية قد وثقت بالقرآن والامة الاسلامية بدلا من الثقة بأمريكا والاستكبار العالمي واتبعت آيات القرآن الباعثة على الحياة لكانت أوضاع أهل غزة وفلسطين غير ما هي عليه اليوم، إن الكيان الصهيوني يستغل الخلافات بين الدول الإسلامية.

وأشار إلى أن الدستور الإيراني يؤكد على نصرة المظلوم والغضب على الظالم، مضيفا: "الوقوف في وجه الظالم والدفاع عن المظلوم، هذا هو موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن المظلومين في غزة وفلسطين".

وفي وقت سابق، أن رئيس المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة خلال زيارته لإيران أنه لم يكن سهلا على الشعب الفلسطيني الصمود لولا الدعم الإيراني.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ انتصار ثورتها ولقد ودفعت ثمن ذلك".

المصدر: نوفوستي