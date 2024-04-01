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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الكتيبة 77 جنوبي غزة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الكتيبة 77 جنوبي غزة (صورة)
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل جندي في الكتيبة 77 خلال المعارك في جنوبي قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 600 منذ 7 أكتوبر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، إن الرقيب أول نداف كوهين (20 عاما) من مدينة حيفا، ومقاتل في الكتيبة (77)  في تشكيل "سار ميجولان"، قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في الكتيبة 77 جنوبي غزة (صورة)

وكشف الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن 600 من جنوده قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الأحد مقتل الرائد سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية يوم الجمعة الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 32 ألف قتيل وما يزيد عن 75 ألف مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: RT

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