والد المتهم بالهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي": إبني كان يعتزم العودة إلى طاجيكستان

قال داليرجون ميرزويف، المتهم بارتكاب الهجوم على "كروكوس سيتي"، لوالديه إنه سيعود من روسيا إلى طاجيكستان يومي 24 و25 مارس، حسبما أفاد والده باروت ميرزويف لوكالة ريا نوفوستي.

وقال باروت ميرزويف والد المتهم: في 20 مارس، اتصل بنا وقال إنه سيعود إلى المنزل في 24 أو 25 مارس.

بحسب ميرزويف، كان الابن يتصل بانتظام من روسيا ويتحدث لفترة طويلة مع والدته وزوجته وأخته ويرسل الأموال.

وقع إطلاق النار مساء يوم 22 مارس قبل بدء حفل موسيقي كان مقررا في قاعة كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك القريبة من موسكو.

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وتم اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في 23 مارس في منطقة بريانسك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهم حاولوا الهرب نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "مخرج" لهم لعبور الحدود إلى الجانب الأوكراني.

المصدر: ريا نوفوستي