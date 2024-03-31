طاجيكستان تستجوب جيران أحد منفذي هجوم "كروكوس سيتي"

أشارت وكالة نوفوستي إلى أن قوات الأمن الطاجيكية أجرت تحريا بين جيران أحد منفذي هجوم "كروكوس سيتي" المدعو داليرجون ميرزويف.

نقلت الوكالة عن أحد جيران والديه، أنه تلقى إخطارا بضرورة مراجعة الأجهزة الأمنية حيث تم استجوابه، وتم إطلاق سراحه بعد التحقيق في نفس اليوم.

وأفاد المتحدث للوكالة بأن داليرجون وفق تقييمه كان مهذبا وهادئا، وكان يتمتع بعلاقات طيبة مع أهالي القرية.

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وقد وقع إطلاق النار مساء يوم 22 مارس قبل بدء حفل موسيقي كان مقررا في قاعة كروكوس سيتي في منطقة كراسنوغورسك القريبة من موسكو.

وتم اعتقال منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في 23 مارس في منطقة بريانسك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنهم حاولوا الهرب نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "مخرج" لهم لعبور الحدود إلى الجانب الأوكراني.

المصدر: ريا نوفوستي