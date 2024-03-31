شكري وعبد اللهيان يبحثان هاتفيا مستقل العلاقات الثنائية بين مصر وإيران وآخر تطورات الحرب على غزة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأحد مع نظيره الإيراني أمير حسين عبد اللهيان خلال مكالمة هاتفية مسار تطور العلاقات المصرية الإيرانية.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن شكري تلقى اتصالا هاتفيا يوم الأحد من نظيره الإيراني، تناولا خلاله مسار العلاقات المصرية الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم.

وتداول الطرفان مختلف المواضيع المرتبطة بالعلاقة الثنائية بين البلدين، مؤكدين ضرورة الالتزام بمبادي الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل علي تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني ودعم استقرار المنطقة.

وتطرق الجانبيان للحديث عن آخر التطورات والمستجدات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني في القطاع والتدهور المأساوي للأوضاع الإنسانية هناك.

واتفق الجانبان على أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في القطاع، وضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2720 و2728.

ورفضا كافة السيناريوهات التي تستهدف تهجير الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة، ورفض ومعارضة أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، كما توافق الجانبان على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر إلى قطاع غزة وإزالة إسرائيل للعقبات التي تحول دون ذلك، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب شكري خلال المكالمة عن قلق مصر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، لا سيما في منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة علي حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية داخل هذا الشريان الدولي الهام.

وحذر من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عن ذلك علي استقرار المنطقة وعلي السلم والأمن الدوليين، مشددا في الوقت ذاته علي أن اتساع رقعة ونطاق الصراع يوثر سلبا علي المساعي الإقليمية والدولية الرامية لحلحلة الأزمة.

وفي نهاية الاتصال، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة وصولا إلي عودتها إلى طبيعتها، والتباحث بشأن سبل حل الأزمة في قطاع غزة ومواجهة التحديات المرتبطة بها.

المصدر: RT