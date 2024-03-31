العشرات يتظاهرون ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أمستردام (فيديو)

شارك مئات الأشخاص اليوم الأحد في تظاهرة بالعاصمة الهولندية أمستردام، من أجل السلام وضد تزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، في مسيرة هي الأكبر منذ بداية هذه الاحتجاجات في ميدان دام.

وبدأت التظاهرة بعد الظهر في ميدان دام بالعاصمة، حيث حضر المشاركون إلى المسيرة حاملين أعلاما بيضاء وزرقاء عليها حمامة ترمز إلى السلام، بالإضافة إلى الأعلام الروسية.

كما رفع المتظاهرون شعارات تقول: "نريد السلام!"، "لا أسلحة من أجل السلام!"، "لا لحلف شمال الأطلسي - لا للحرب"، "السلام - الآن!".

وبحسب وكالة "نوفوستي"، أصبحت هذه التظاهرة هي الأكبر من حيث عدد المشاركين منذ المظاهرات التي شهدتها أمستردام مطالبة بالسلام وضد تسليح أوكرانيا، التي تقام هنا منذ أكثر من عام في كل يوم أحد أخير من الشهر.

وشارك في مظاهرة اليوم، أكثر من ألف شخص وجاء العديد من المتظاهرين إلى المسيرة وهم يرتدون ملابس بيضاء ترمز للسلام. وقبل انطلاق المسيرة اصطفوا في ساحة دام على شكل قلب كبير.

ويوم أمس السبت، شهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة عيد الفصح من أجل مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا وضد تورط ألمانيا في النزاع الأوكراني.

ودعا المتظاهرون لوقف إمدادات الأسلحة إلى مناطق النزاع والسعي إلى السلام في جميع أنحاء العالم والنظام الأمني الأوروبي بمشاركة روسيا.

المصدر: نوفوستي